بعد طلاقه لأصالة.. الأولوية رقم واحد آدم وعلي | طارق العريان مع أبنائه

شارك المخرج طارق العريان جمهوره بنشر صورة تجمعه باولاده من الفنانة أصالة عبر صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلق علي الصورة :" الاولويه رقم واحد آدم وعلى" ونالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



من ناحية أخري تصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.



ونشرت أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعهما.



وعلقت أصالة علي الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

