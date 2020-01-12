أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار شيفرولية اليوم في مصر:
اسعار شيفرولية chevrolet
شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة
شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتي 315.700 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية n300
اسعار شيفرولية chevrolet
شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة
شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتي 315.700 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية n300
chevrolet n300 بسعر 156.250 جنيه