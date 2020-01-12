أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر

شيفرولية لانوس

شيفرولية افيو

شيفروليه اوبترا

شيفرولية ماليبو

شيفرولية بيك اب

شيفرولية n300

chevrolet n300 بسعر 156.250 جنيه

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار شيفرولية اليوم في مصر:chevroletتبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئةتبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئةتبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئةتبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئةتبدأ من 289.200 جنيه حتي 315.700 جنيه لأعلى فئة