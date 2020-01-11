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رياضة

الدوري السعودي.. ريمونتادا الهلال السعودي تقضي على آمال الوحدة بثلاثية

السبت 11/يناير/2020 - 09:00 م
لقاء الهلال والوحدة
لقاء الهلال والوحدة
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حسام الحارتي
حقق نادي الهلال السعودي فوزا هاما على منافسه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الأسبوع الـ14 من دوري الأمير محمد بن سليمان .

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو الوحدة فرض السيطرة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة "9" عن طريق اللاعب انسيلمو دي مورايس.

وتمكن انسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة السعودي من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال هجمة مرتدة سريعة لنادي الوحدة لتصل إلى لويس جوستافو على جهة اليمن ليمرها الي البرازيلي أنسيلمو ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة تمكن لاعبو الوحدة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة " 31"، عن طريق اللاعب بافيتيمبي جوميس.

وعقب انطلاق احداث الشوط\ الثاني من المباراة تمكن لاعبي الهلال من إحداث تغيسر كبير ليققضي على امال نادي الوحدة نهائيا حيث تمكن صالح الشهري من أحرز الهدف الثاني في الدقيقة "70" ليلحقه بافيتيمبي جوميس بالهدف الثالث في شباك الوحدة في الدقيقة " 77"، ليعلن تقدم فريقه عقب تعثره في بداية المباراة .

واحتل الهلال المركز الأول برصيد "30" نقطة من جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان بينما ظل نادي الوحدة في المركز الخامس برصيد"24" نقطة".

وجاء تشكيل الهلال أمام الوحدة كالتالي :-

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف

خط الدفاع : محمد البريك، آل بليهي ، ياسر الشهراني، الحافظ

خط الوسط : غوستافو كويلار ، محمد كنو

خط الوسط الهجومي : سيباستيان جيوفينكو ، الباهبري ، كاريلو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز
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