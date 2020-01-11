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بمشاركة ألف عامل يوميا.. أحمد موسى: كباري مصر الجديدة إنجاز في وقت قياسي| فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 10:37 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان يعمل ألف عامل يوميا في إنشاء كباري ومحاور مصر الجديدة، مضيفا:" كل شركة من الشركات كانت مسؤولة عن جزء معين من إنشاءات الكباري في مصر الجديدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك تنسيق دائم مع مرور القاهرة من أجل تسهيل حركة المرور في ظل تشييد و بناء كباري مصر الجديدة ".

وأكمل أحمد موسى:" كان من الضروري تحقيق الإنجاز في وقت قياسي، والعمل بكثافة على الإنشاء كان يتم في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" يتم تجميل وزراعة الأشجار في كافة ميادين مصر الجديدة"، مضيفا:" الدولة المصرية قامت بشراء ماكينة لإزالة الأشجار بجذورها للحفاظ على جمال منطقة مصر الجديدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كان مخططا إنشاء كباري مصر الجديدة في 4 سنوات ولكن الرئيس السيسي كلف بالانتهاء من إنشاء كباري مصر الجديدة في 3 أشهر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي وجه بضرورة تطوير مصر الجديدة من أجل القضاء على حالة الزحام الشديد والاختناقات المرورية.
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