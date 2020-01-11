من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن

شارك مجموعة من الرياضيين فى احتفالية مستقبل وطن، لتكريم المبدعين والمتفوقين لعام 2019، ومن أبرز المشاركين اللاعب عماد متعب ومحمد زيدان وسيد معوض وأحمد حسن وخالد بيبو ، بالاضافة إلى المدير الفني منتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب.





وينظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019 .





ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.





وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.





وحضر كل من الوزراء خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلي البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .



