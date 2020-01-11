AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن

السبت 11/يناير/2020 - 10:40 م
عماد متعب ومحمد
عماد متعب ومحمد زيدان وسيد معوض في أحتفالية مستقبل وطن
Advertisements
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان ..عدسة :أبانوب نبيل
شارك مجموعة من الرياضيين فى احتفالية مستقبل وطن، لتكريم المبدعين والمتفوقين لعام 2019، ومن أبرز المشاركين اللاعب عماد متعب ومحمد زيدان وسيد معوض وأحمد حسن وخالد بيبو ، بالاضافة إلى المدير الفني منتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب.

وينظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019 .

ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم. 

وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة. 

وحضر كل من الوزراء خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلي البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات . 

كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.
من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن
من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن
من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن
من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن
من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن
من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن
من بينهم متعب وزيدان وبيبو ومعوض.. نجوم الرياضة يشاركون في احتفالية مستقبل وطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا التعليم والتموين يشاركان باحتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين عن 2019

أحمد موسى يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019

مستقبل وطن يعلن إطلاق الموقع الإخباري للحزب

أحمد صبري يشارك في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين بعام 2019

إلهام أبو الفتح تشارك باحتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين في 2019

لطيفة تغني لـ «أم الدنيا» في احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين.. شاهد

ترشيحاتنا

اخبار المرأة.. أول ظهور لأصالة بعد طلاقها.. إطلالات زوجة محمود العسيلى فى زفافهما..وهانى الناظر يوضح خطورة اللبن مع الموز

أخبار الأهلي| فايلر عقب التعادل مع بلاتينيوم: لا نستحق الفوز.. وطبيب الفريق يكشف إصابة أليو ديانج

حسن الخاتمة ..شاهد وفاة مسن أثناء صلاة العصر بمسجد في طنطا

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر.. شاهد

حمادة صدقي يقترب من تدريب سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة