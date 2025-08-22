صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

أحيا المطرب اللبناني زياد برجي، حفلا غنائيا مميزا في الساحل الشمالي أمس الخميس، وذلك بحضور جماهيري ضخم.

تميز الحفل بأجواء احتفالية مميزة، حيث توافد عدد كبير من رواد الساحل للاستمتاع بصوت النجم اللبناني وأداءه الرائع، مما جعل السهرة تعد واحدة من أقوى السهرات الرومانسية التي شهدها الساحل هذا الموسم.

رافق زياد برجي في الحفل المنتج تامر عبد المنعم، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي تعلق بها جمهوره على مدار مسيرته الفنية، ومن بين الأغاني التي غنيها: "شو حلو"، و"حلياني"، و"بطير"، و"أنا وياك"، و"حلوة يا بلدي"، بالإضافة إلى باقة من الأغاني التي ألهبت حماس الحاضرين وأشعلت الأجواء.

وفي لفتة مميزة، حرص زياد برجي على توجيه تحية خاصة لمصر وللجمهور المصري على حسن الاستقبال والضيافة التي تلقاها خلال وجوده في مصر، مؤكدا على عمق العلاقة التي تربطه بمصر، حيث يحظى بمحبة كبيرة ويجد الدعم المتواصل من المتابعين الذين يترقبون كل جديد يقدمه.

حفل زياد برجي

حفل زياد برجي