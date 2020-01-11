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برلمان

أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة: حشد هائل اليوم في أبو النمرس

السبت 11/يناير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن المؤتمر الذي تم تنظيمه اليوم من قبل وحدة أبو النمرس، دليل على المجهودات الكبيرة أمانة المركز.

وأضاف: أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن مركز الجيزة متميز بكل قياداته، موضحًا أن هذا الحشد الهائل في المؤتمر من مواطنين يدل علي قوة وتميز الحزب بوجه عام.

وأكد "هلال"، أن حزب مستقبل وطن هو الأقوى والأكثر انتشاراً علي مستوي الجمهورية ،مشيرا الي ان هناك 367 مركزا و 7000 وحدة في كل ضواحي وقرى الجمهورية

وشهد اليوم المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن، لأمانة مركز ابو النمرس، برئاسة أمين المركز محمد سعيد هلال، حضور الآلاف من المواطنين ورجال الدين والسياسة والاعلام، وقيادات الحزب.

وتم توزيع أكثر من 1500 بطانية ضمن مبادرة شتاء دافئ علي الأسر محدودة الدخل، وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، وتم توزيع جوائز لذكري الشخصيات السياسية كالنائب الراحل محمد الفقي عضو مجلس الشعب، والنائب مكرم هلال، الدكتور إبراهيم مدكور، والمحامي محمد غالي.

وتعد هذه الفعاليات هي الأولى من نوعها داخل مركز ابوالنمرس.
أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة: حشد هائل اليوم في أبو النمرس
أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة: حشد هائل اليوم في أبو النمرس
أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة: حشد هائل اليوم في أبو النمرس
أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة: حشد هائل اليوم في أبو النمرس
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