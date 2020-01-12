إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أمام مدخل مدينة النوبارية بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص مصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم اثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل بمدخل مدينة النوبارية وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة مستشفى غرب النوبارية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل علي الطريق الصحراوي أمام مدخل مدينة النوبارية اتجاه القاهرة.



وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث اسفر عن اصابة كل من:" نحمده.م.م" 12 عامًا،" محمد.ث.م" 32 عامًا، " فرحة.خ.ع" 10 أعوام، " نزيهة.ع.ا" 40 عامًا،" صابرين.س" 40 عامًا، مصابين بكسور ورجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم مقمين بقرية الشجاعة .



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بالنوبارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج..وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .