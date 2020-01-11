بعد استهداف الطائرة الأوكرانية | طيار يكشف أولى العقوبات الضخمة الموقعة على إيران

قال الطيار محمود فيصل خبير الطيران والسلامة الجوية، إن الطائرة الأوكرانية سقطت بسبب استهدافها بصاروخ إيراني، موضحا ان إيران حاولت تجميل الموقف وأكدت أن استهداف الطائرة بدون قصد وأنه تم إسقاطها بطريقة غير متعمدة.



وأضاف محمود فيصل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" إيران اعلنت ان الصاروخ اطلق من الدفاعات الجوية لأن إيران في حالة تأهب قصوى نتيجة الاحداث".



وتابع محمود فيصل:" إيران تتحمل المسؤولية بشكل كامل وتم ضربها بصاروخ داخل الأراضي الإيرانية".



وأكمل محمود فيصل:" إيران مطبق عليها كل العقوبات الدولية وتتحمل المسؤولية وطبقا للقانون الدولي سوف تتحمل إيران تعويضات الضحايا ولن تتركها شركات التأمين".

