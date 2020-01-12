بعد تظاهر الشعب ضد النظام الإيراني.. ترامب بالفارسية : شجاعتكم ملهمة واقف معكم

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ يناير ٢٠٢٠

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللغة الفارسية موجها رسالة للشعب الإيراني.وقال ترامب في تغريدة بالفارسية على تويتر "إلى الشعب الإيراني الشجاع.. لقد وقفت معكم منذ وصولي للرئاسة.. وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات من كثب.. شجاعتكم ملهمة".وفي وقت سابق، نشر وزير الخارجية الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على موقع "تويتر"، أكد فيها وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلًا أفضل.وكتب بومبيو في تغريدته "صوت الشعب الإيراني واضح. لقد طفح كيلهم بأكاذيب وفساد وسخافة النظام ووحشية الحرس الثوري تحت حكم حكومة (المرشد) علي خامنئي اللصوصية. إننا نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلًا أفضل.وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، وتتوجب المحاكمة".