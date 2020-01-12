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برلمان

ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019

الأحد 12/يناير/2020 - 01:51 ص
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين
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محمود فايد- عبد الرحمن سرحان| عدسة: أبانوب نبيل
شارك رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، باحتفالية الحزب، لتكريم المبدعين والمتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا، لعام 2019.

واستقبل قادة وأعضاء حزب مستقبل وطن والحاضرين، محمد أبو العينين، بالترحيب الضخم، أثناء الحفل، على هامش الاحتفالية، بعد ترشحه على مقعد الحزب بدائرة الجيزة بالانتخابات التكميلية المنتظرة خلفا للنائب محمد الدسوقي.

ونظم حزب مستقبل وطن، أمس السبت، احتفالية لتكريم المبدعين والمتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا، لعام 2019، وشهدت الاحتفالية حضور الكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

كما حضر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلا البرلمان السيد الشريف، وسليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .

إلى جانب حضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.

وتم إطلاق موقع مستقبل وطن نيوز، الذي يرأس تحريره، أحمد ناصف، نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، كما تم تكريم نجوم الرياضة لعام 2019، وحصل النادي الأهلي على أفضل ناد مصري، وتسلم الجائزة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وحصل المدير الفني للنادي الأهلي، رينيه فايلر، على جائزة أفضل مدرب في الدوري المصري، فيما حصل شوقي غريب على جائزة، أفضل مدير فني مصري، بعد تحقيقه بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، مناصفة مع اتحاد الكرة، وتسلم الجائزة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، فيما حصل طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب مصري.

كما شهد الحفل تكريم رموز الصحافة والإعلام، وتضمن التكريم كلًا من الكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، ورئيس تحرير الجمهورية عبدالرازق توفيق، والكاتب الصحفي عمرو عبدالسميع بجريدة الأهرام، ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وضمّ أيضًا عددا من هم الإعلاميين وائل الإبراشي، وأحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي بفضائية صدى البلد، ونشأت الديهي بقناة تن، ومحمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بفضائية المحور، ومحمد علي خير بفضائية القاهرة والناس، وهناء السمرى، نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وإسعاد يونس، وأحمد فايق.

كما تم تكريم نجوم الفن، وضمت القائمة المطربة أنغام عن ألبوم حالة خاصة، والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، وأفضل إنتاج درامي لشركة سينرجي.

وضمّت أيضًا القائمة أفضل منتج للسينما هشام عبدالخالق، والفنانين أحمد السعدني، ورجاء الجداوي، وأمير كرارة وأشرف عبدالباقي، ويسرا ولبلبة، ومحمد الشرنوبي، ولطيفة.
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019
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