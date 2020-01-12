AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتهامات لـ ابنة قاسم سليماني بالتورط في مقتل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد

الأحد 12/يناير/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قتل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد، مراسل قناة "دجلة"، يوم الجمعة الماضي، في مدينة البصرة، وسط توجيه أصابع الاتهام إلى ابنة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني.

جاء مقتل عبد الصمد بعد أقل من يومين من تغريدته التي هاجم فيها زينب قاسم سليماني، على "تويتر" بشأن تصريحاتها التي أعقبت مقتل والدها في غارة أمريكية في بغداد.

ورد عبد الصمد على مناشدة زينب سليماني لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بالثأر لمقتل والدها، متسائلا لماذا وجهت زينب مناشدتها إلى نصر الله ولم توجهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال على تويتر:"ليس غريبًا أن تقوم ابنة المقتول سليماني بمناشدة حسن نصر الله بالأخذ بثأر والدها، ولم تناشد خامنئي باعتباره المعني، والسبب أن الإيرانيين أخبروها بأن تقوم بذلك لكسب العطف، وفعلًا حسن نصر الله وبعض البرلمانيين بلعوا الطعم.. إنهم يستغلون كل شيء من أجل الحرب بالوكالة؛ دون أن يخسروا".

وأشارت صحيفة "عاجل" السعودية إلى أن العراق يشهد موجة موسعة من عمليات اغتيال الناشطين والإعلاميين والصحفيين منذ أكتوبر الماضي، بالتزامن مع ثورة الشعب العراقي ضد الطبقة السياسية الموالية لإيران والفساد الذي يضرب مفاصل الحكومة.

واغتيل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد بواسطة رصاصة مباشرة في الرأس خلال جلوسه بالمقعد الأمامي لسيارة رفقة صديقة المصور صفاء غالي، الذي مني كذلك بإصابة توفي على إثرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتقام عنيف.. خامنئي يرد على قتلة قاسم سليماني

حسن نصر الله يدعو أنصاره للانتقام من قتلة قاسم سليماني

إليسا تعلق على مقتل قاسم سليماني

أمريكا المسئولة| مجلس الأمن القومي الإيراني: سننتقم ممن قتلوا قاسم سليماني

ابنة صدام حسين تعلق على مقتل قاسم سليماني بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. ابنة قاسم سليماني تحمل الجنسية الأمريكية| شاهد

ترشيحاتنا

السوبر الإسباني .. مواجهة نارية بين أتلتيكو والريال في ملعب الجوهرة بالسعودية

نصيحة من ضياء السيد لـ فايلر: دفاع الأهلى يحتاج للتطوير.. فيديو

فرص الاهلي فى التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا .. شاهد

عاجل | حقيقة توقيع عبد الله السعيد لـ الزمالك

مجموعة الأهلي.. النجم يتصدر بعد الفوز على الهلال 2-1

الأهلي تعادل مع حصالة المجموعة | تعليق مثير من حتحوت على سقوط الاحمر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

بالكب الأسود الشيفون.. بشرى تخطف الأنظار في حفل زفاف العسيلي

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان