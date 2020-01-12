اتهامات لـ ابنة قاسم سليماني بالتورط في مقتل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد

قتل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد، مراسل قناة "دجلة"، يوم الجمعة الماضي، في مدينة البصرة، وسط توجيه أصابع الاتهام إلى ابنة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني.



جاء مقتل عبد الصمد بعد أقل من يومين من تغريدته التي هاجم فيها زينب قاسم سليماني، على "تويتر" بشأن تصريحاتها التي أعقبت مقتل والدها في غارة أمريكية في بغداد.



ورد عبد الصمد على مناشدة زينب سليماني لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بالثأر لمقتل والدها، متسائلا لماذا وجهت زينب مناشدتها إلى نصر الله ولم توجهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.



وقال على تويتر:"ليس غريبًا أن تقوم ابنة المقتول سليماني بمناشدة حسن نصر الله بالأخذ بثأر والدها، ولم تناشد خامنئي باعتباره المعني، والسبب أن الإيرانيين أخبروها بأن تقوم بذلك لكسب العطف، وفعلًا حسن نصر الله وبعض البرلمانيين بلعوا الطعم.. إنهم يستغلون كل شيء من أجل الحرب بالوكالة؛ دون أن يخسروا".



وأشارت صحيفة "عاجل" السعودية إلى أن العراق يشهد موجة موسعة من عمليات اغتيال الناشطين والإعلاميين والصحفيين منذ أكتوبر الماضي، بالتزامن مع ثورة الشعب العراقي ضد الطبقة السياسية الموالية لإيران والفساد الذي يضرب مفاصل الحكومة.



واغتيل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد بواسطة رصاصة مباشرة في الرأس خلال جلوسه بالمقعد الأمامي لسيارة رفقة صديقة المصور صفاء غالي، الذي مني كذلك بإصابة توفي على إثرها.