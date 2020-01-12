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برلمان

برلماني: نطالب اللجنة الوزارية بتذليل العقبات أمام المستثمرين

الأحد 12/يناير/2020 - 09:30 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بتشكيل لجنة وزارية للإستثمار برئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة كانت فى البداية يرأسها رئيس الجمهورية وتنعقد كل شهر للنظر فى فرص الاستثمار وخريطة الاستثمار، إلا أنه نظرا لانشغال الرئيس أعيد تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء.

وأشار السيد فى بيان، الأحد، إلى أن هذه اللجنة الوزارية عليها دور كبير فى سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والعمل على تشجيع المستثمر المصري؛ لأن المستثمر الأجنبي لن يأتى إلى مصر إلا بعد التأكد من تسهيل الإجراءات للمستثمر المصري، مؤكدًا أننا نريد نغزو أفريقيا بالاستثمارات المصرية.

وذكر عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية جاء فى ظل ما شهده الاستثمار من تراجع خلال الفترة السابقة من تراجع بعد إصدار قانون الاستثمار وبعض القوانين الأخرى المتعلقة به مثل قانون الشركات، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى أن تساهم هذه اللجنة فى تذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.

وأكد أننا "فى حاجة إلى أن تستهدف هذه اللجنة الوزارة للاستثمار إنشاء نافذة واحدة للوزارات لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار ووجود خريطة للاستثمار توضح أماكن الاستثمار سواء كانت فى مجالات زراعية أو صناعية أو سياحية، وأن تحدد ولاية الجهات على الأراضى التى يتم استثمارها سواء كانت وزارات أو حكم محلي".

وأوضح أننا نسعى لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتقليل نسبة البطالة وزيادة الصادرات والتقليل من الواردات.
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