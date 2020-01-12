زعيم المعارضة الفنزويلي يعلق على إمكانية عقد مفاوضات مع مادورو

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم الأحد، أنه من غير المرجح أن يستأنف مع الرئيس نيكولاس مادورو المفاوضات التي كانت جرت العام الماضي وتم لاحقا تعليقها.



وقال جوايدو في خطاب أمام عدد من مؤيديه في كاراكاس "ليس الأمر أننا لا نريد مفاوضات، بل هي تبدو مستبعدة بالنسبة إلينا، في كل مرة يقومون بالسخرية منا".



وكان جوايدو قد دعا هذا الأسبوع، بعد ساعات على أدائه اليمين رئيسًا للبرلمان الفنزويلي لولاية جديدة، إلى ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد مادورو الذي يُحمله كثيرون مسؤولية أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البلاد.



وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ يناير الماضي عندما نصب جوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة، في تحد مباشر لسلطات مادورو.



وبعدما بدأت في مايو برعاية النرويج، في أوسلو ومن ثم بربادوس، تم تعليق المفاوضات بين المعارضة وحكومة مادورو في أغسطس من قبل الزعيم الاشتراكي، ردًا منه على فرض مزيد من العقوبات الأميركية.



وقال فريق جوايدو، يوم الجمعة، إن وفدًا نروجيًا سيصل إلى فنزويلا، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من أن عملية التفاوض قد "انتهت".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية النروجية للوكالة، أن دبلوماسييها يزورون فنزويلا "بانتظام من أجل مواكبة الوضع" هناك.