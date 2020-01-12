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توك شو

جثث متفحمة.. تفاصيل حادث تصادم مروع في الهند .. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 09:31 ص
ضحايا حادث مروع -
ضحايا حادث مروع - أرشبفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو عن تفاصيل تصادم شاحنة فى شمال الهند ..

ووفقاً للتقرير الذى أذاعته فضائية يورو نيوز فقد لقى 20 شخصاً مصرعهم على الأقل في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة شمال الهند..

ونتج عن هذه الحادثة مصرع 20 شخصاً لقوا مصرعهم عندما اشتعلت النيران فى حافلة ذات طابقين بعد حادث اصطدمت فيه بشاحنة على طريق سريع في شمال الهند.

ووفقًا للشرطة فقد تم نقل 21 شخصًا آخرين إلى المستشفى، بعضهم في حالة حرجة ، كما نوهت إلى أن العديد من الجثث تفحمت إلى الحد الذي لا يمكن معه معرفة هوية أصحابها.

وتشتبه الشرطة في أن سائق الشاحنة فقد السيطرة على مركبته واصطدم بالحافلة، ثم لاذ بالفرار حسب الشرطة.
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