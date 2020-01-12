العامة للاستثمار تستقبل وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج في الرعاية الطبية

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدا من المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، المتخصصين في قطاع الرعاية الطبية والصناعات الدوائية، في إطار جهود التعاون بين الهيئة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين بالخارج.



وضم وفد الأطباء كل من:الدكتور عادل وجدي عويس زميل كلية الجراحين الملكية الأسترالية واستشاري جراحة التجميل بمستشفيات ألفريد وموناش بملبورن بأستراليا،الدكتور خالد عزت قطب استشاري جراحة طب العيون وزميل كلية الجراحين الملكية الكندية، الدكتور محمد فهمي عبد الحميد استشاري طب الأسرة بأستراليا، الدكتور تامر أسامة جمالي استشاري طب العيون بمستشفيات ومراكز مغربي بالإمارات وزميل كلية الجراحين الملكية بأدنبرة، الدكتور أيمن فاروق استشاري أمراض القلب بمستشفيات الملك عبد العزيز بالسعودية، الدكتور إيهاب رجائي استشاري طب الأطفال بمستشفى الأطفال بميتشيجان بأمريكا والدكتور محمد صبري عبد الوهاب استشاري القلب في فرنسا.



وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن الهيئة انشئت "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج" بمركز خدمات المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة لمشروعاتهم، بالإضافة إلى المشاركة في كافة الفعاليات التي ستنظمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، واستقبال استفسارات المستثمرين، هذا بالإضافة إلى 67 جهة أخرى يضمها مركز خدمات المستثمرين، تقوم بإصدار كافة التراخيص والموافقات وإزالة كافة التحديات، لجذب استثمارات المصريين بالخارج.



وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الوطني في عملية الإصلاح التشريعي والتنفيذي والإداري لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، توفر أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء فيما يخص التأسيس أو عمل الشركات.



واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب خريطة مصر الاستثمارية، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، والتي تضم الآن حوالي 3000 فرصة استثمارية، في كافة القطاعات والمحافظات، كما تضم القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالبيئة .

