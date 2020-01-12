مدافع أم مهاجم.. إسلام الشاطر: ماذا يحتاج النادى الأهلي في الانتقالات الشتوية؟

وتسود حالة من الغضب الشديد داخل أرجاء القلعة الحمراء بعد التعادل مع بلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا.



علق إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق، على احتياجات النادى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الفترة القادمة.وغرد إسلام الشاطر، من خلال حسابه الشخصي "تويتر": "ماذا ينقص النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية مدافع أم مهاجم؟".ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طنطا، في السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.