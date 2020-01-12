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ثقافة

مناقشة رواية ممرات الريح للروائية السعودية نبيلة محجوب بالقاهرة.. غدا

الأحد 12/يناير/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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قسم الثقافة
تستضيف قاعة بابليون بفندق سميراميس القاهرة في السادسة مساء غد الإثنين أمسية كبرى لمناقشة رواية "ممرات الريح" للروائية والكاتبة السعودية الكبيرة نبيلة محجوب، ينظم الأمسية ملتقي السرد العربي بالتعاون مع صالون غادة صلاح الدين الثقافي.

يناقش الرواية الناقد الأدبي ورئيس ملتقى السرد العربي د. حسام عقل، والناقد الأدبي د. عزوز إسماعيل، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمبدعين المصريين والسعوديين ومن عدد من الدول العربية.

يذكر أن نبيلة حسني سعيد محجوب روائية سعودية، لها زاوية أسبوعية في جريدة المدينة السعودية بعنوان "وجهة نظر" وتنشر كل أربعاء، كتبت في مجلة كل الناس، مجلة حياتي، شاركت بمقالاتها في عدد من المطبوعات: سيدتي، البر، الجوهرة، روز اليوسف.

عضو مجلس إدارة الجمعية الأولى بجدة، وعضو الجمعية العمومية في النادي الأدبي الثقافي بجدة، مؤسسة ورئيسة لجنة الصالون الثقافي بأدبي جدة، عضو منتسب في اتحاد كتاب مصر، نادي القصة بالقاهرة. واختيرت ضمن 100 شخصية سعودية مؤثرة عام 2017م مجلة " about her " وعضو مؤسس لصالون المها الأدبي 2000- 2007م، مؤسس منتدى الشابات 2001-2006م.

صدر لها" 4 " روايات: بين مطارين ، محور الشر ، هروب الزعيم ، ممرات الريح في 2019م ، ونُشرت رواية بين مطارين على حلقات في مجلة كل الناس. ومن سلسلة وجهة نظر صدر لها كتاب " المرأة " و" شباب وإرهاب.

تولت الإشراف على تحرير مجلة روافد الخيرية والتي صدرت برعاية شركة المملكة القابضة، وساهمت بعدد من المشاركات في مؤتمرات وندوات مختلفة. حيث قدمت ورقة عمل عن المرأة والروافد الثقافية، في مؤتمر الأديبات السعوديات المنظم من قبل القنصلية الأمريكية بجدة، قراءة فكرية للدكتور زكي نجيب محمود وأخرى في رواية خاتم لرجاء عالم في صالون المها الأدبي في مدينة جدة. شاركت أيضًا في نادي مكة الأدبي من خلال محاضرة "الأمن الفكري درع للوطن"، وقدمت ورشة عمل لتنمية الحس الأدبي لجماعة الموهوبات في مكة المكرمة وأخرى عن الدراما الإذاعية في مركز إذاعة جدة، قدمت قراءة لرواية الأديبة أمل شطا " الحب دائما"، في رواق بكة.

شاركت في عدد من اللقاءات التلفزيونية وناقشت العديد من المواضيع الاجتماعية: العنوسة، الطلاق وتكافؤ النسب. كما ناقشت خلال مقالاتها الأسبوعية العديد من القضايا الشائكة حول الفساد المؤسساتي، حقوق المرأة والفرد، البطاقة الشخصية للمرأة وغيرها من القضايا الحيوية.
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