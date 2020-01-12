رئيس دعم مصر: نرفض التعدي على الأراضي الليبية.. ونقف خلف القيادة السياسية

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الرفض الكامل للتعدي على سيادة الدولة الليبية من خلال التدخلات التركية، مع الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي لاستعادة واستقلال أراضي الدولة الليبية.



جاء ذلك في الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.



وتابع: "أننا بكل وضوح نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية المخلصة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ أي إجراء للحفاظ علي الأمن القومي وهي القيادة التي تحملت المسؤولية في ظروف دقيقة".



ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن كل هذه الجهود سعيا لتحقيق المواجهة الحاسمة في هذه القضية بالطريق السلمي والسياسي.

