بحضور الرئيس السيسي .. مؤتمر عالمي في مارس لعرض فرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس

جاء ذلك خلال استضافته من جانب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة استراتيجية المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.



واستعرض رئيس المنطقة الاقتصادية خلال لقائه برجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المنطقة رؤية ورسالة المنطقة في إقامة وتطوير مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي الإجمالي من خلال استغلال الموقع المتميز الذي يمر من خلاله 10 % من حجم التجارة العالمية تقدر بـــ18 ألف سفينة سنويًا، حيث عملت المنطقة الاقتصادية على تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة في إنشاء وتطوير البنية التحتية، وإضافة المزيد من الخدمات التي تعمل على جاهزية المنطقة وترفع من كفاءتها ومنافستها لكبار المناطق الاقتصادية حول العالم.



كما استعرض يحيى زكي رئيس الهيئة عوامل الجذب والمميزات التي تتمتع بها المنطقة، حيث تتميز المنطقة بعدد من الحوافز المالية وغير المالية وعدد من الإعفاءات الجمركية وعدد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بوصول منتجاتها للسوق العالمي بأسعار تنافسية .





وأشار كذلك إلى سعي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في دراسة الضرائب والحوافز للمستثمرين وكذلك الرسوم للخطوط الملاحية وعلى استعداد تقديم المزيد من التسهيلات في إطار تحقيق المصلحة للمنطقة وشركائها.



وأشاد رئيس الهيئة بدعم الدولة للمنطقة في إنشاء عدد من محطات الطاقة وتحلية المياه وعدد من الأنفاق وشبكة الطرق القومية التي ساهمت في تسهيل مهمة المنطقة في جذب المستثمرين حيث تم إنشاء عدد7 محطات كهرباءو 13 موزع و2 محطة تحلية و2 محطة معالجة ساهمت في تلبية احتياجات المستثمرين والشركات بالمنطقة، وجار العمل على تحقيق مزيد من الخدمات على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي حيث قدر المهندس يحيى زكي التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية بنحو 17 مليار دولار وعدد الشركات العاملة بالمنطقة حوالي 247 شركة من خلال 14 مطور صناعي ساهم في توفير 70الف فرصة عمل.



كما أشاد رئيس الهيئة بعملية التنمية والتطوير المستمرة في منطقة شرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد من عمليات تجهيز التربة وإنشاء وتطوير 5 كم أرصفة كان لها جانب إيجابي في التعاقد مؤخرًا مع تحالف بولوريه- تويوتاNYk- العالمي ،وشركة سيسكو ترانس في تشغيل هذه الأرصفة وجاري التفاوض مع باقي الرصفة .



كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية خطة المنطقة الخمسية حتى عام 2025 في زيادة وتحسين القيمة المضافة للمستثمرين والتركيز على عوامل جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والموانئ وإيجاد فرص استثمارية سريعة في عام 2020.



وصرح يحيى زكي بأن المنطقة تسعى لتأسيس ذراع استثمارية في إطار سعيها لتعزيز دورها الاقتصادي التنموي خلال خطتها الخمسية بحيث تستحوذ المنطقة على 51 % و49% تكون متاحة للقطاع الخاص.

