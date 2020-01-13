AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية..رمال جبل الدكرور..علاج طبيعي وشاهد على مصالحات أهالي واحة سيوة

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:16 ص
رمال جبل الدكرور
رمال جبل الدكرور
Advertisements
ايمن محمود
تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات السياحية والتاريخية والتي جعلت من الواحة منطقة جذب سياحي.

ويعد جبل الدكرور بواحة سيوة أحد أهم المقومات التي تمتلكها الواحة سواء في السياحة العلاجية او لانه يقام عليه عيد التصالح او السياحة .

ويقع جبل الدكرور على بعد 3 كيلو متر جنوب شرق واحة سيوة، وله قمتان تسميان "نادرة وناصرة". في قمة ناصرة توجد مغارة منحوتة في الصخر تسمى "تناشور"، وأسفلها يوجد أثر يسمى "بيت السلطان" مصنوع من الحجر الجيري النظيف، ويشتهر الجبل برماله الساخنة ذات الخصائص العلاجية، واحتوائه على الصبغة الحمراء المستخدمة في تصنيع الأواني الفخارية السيوية.

كما يعرف هذا الجبل بخواصه المناخية العلاجية وخاصة لمرضى الروماتيزم، حيث يشتهر بالخصائص العلاجية لرماله الساخنة منذ قديم الزمان لذلك فهو يعد واحدة من ابرز اماكن السياحة العلاجية فى مصر .

ويتوافد الناس من مختلف أنحاء مصر والعالم كله خلال فصل الصيف على واحة سيوة للعلاج برمال جبل الدكرور بسيوة لما عرفت به من خواصها العلاجية والطبية .

وتعد أفضل فترات العلاج بالدفن في يوليو وأغسطس وسبتمبر نظرا لأنه يعتبر منتجع طبيعي للاستشفاء لما يتميز به من سخونة رماله واللى ليها خصائص تجعلها قادرة على علاج الكثير من الأمراض.

وتساهم رمال الدكرور في علاج آلام الركب والمفاصل علاج الرطوبة و الروماتيزم والانزلاق الغضروفى وعلاج الروماتويد وعلاج الخشونة وآلام العمود الفقرى وكذلك علاج السمنة الزائده و تأخير الإنجاب، كما أن رمال الدكرور مقوى عام للجسم وتنشيط الدورة الدموية.

و يستغرق حمام الرمال ما يناهز 20 دقيقة حيث يتم الدفن حتى الرقبة في رمال الصحراء الساخنة؛ ويتم تكرار هذه العملية لأي جزء يؤلمك في جسدك على فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 أيام مع وضع برنامج غذائي معين.
لكل اسم حكاية..رمال جبل الدكرور..علاج طبيعي وشاهد على مصالحات أهالي واحة سيوة
لكل اسم حكاية..رمال جبل الدكرور..علاج طبيعي وشاهد على مصالحات أهالي واحة سيوة
لكل اسم حكاية..رمال جبل الدكرور..علاج طبيعي وشاهد على مصالحات أهالي واحة سيوة
لكل اسم حكاية..رمال جبل الدكرور..علاج طبيعي وشاهد على مصالحات أهالي واحة سيوة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. أسطورة الجبل الذهبي بأسوان .. أغاخان .. نصحه الأطباء برمال المدينة فشفي من عجزه .. ودفن بها حسب وصيته.. صور

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

واحة سيوة.. على مساحة 7800 كم تقع أكبر المحميات الطبيعية في مصر.. تنتشر بها الآبار والعيون للشرب والعلاج.. وتضم أماكن أثرية مهمة أشهرها مقابر جبل الموتى

طالع النخل مهنة تنقرض في سيوة.. التمر مصدر دخلها رغم انقراض المهنة

حلاوة شمسنا.. أسوان مشتى عالمى وأهم مقاصد السياحة العلاجية

طريق سيوة.. نزيف الأسفلت لا يتوقف.. محافظ مطروح "البدء في أعمال إصلاح طريق سيوة - مطروح"

ترشيحاتنا

مراهق سعودي يعذب قطة في الميكروويف.. والسلطات ترد

هاني حتحوت يكشف موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي.. فيديو

نجيب ساويرس: أسعى للاستحواذ على منجم ذهب السكري.. تفاصيل

عثر عليها ملفوفة في سجادة.. القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب

ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة ؟.. 15 مشهدا يتكرر كل ليلة ويغفله الإنس والجن

شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد