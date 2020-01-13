لكل اسم حكاية..رمال جبل الدكرور..علاج طبيعي وشاهد على مصالحات أهالي واحة سيوة

تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات السياحية والتاريخية والتي جعلت من الواحة منطقة جذب سياحي.



ويعد جبل الدكرور بواحة سيوة أحد أهم المقومات التي تمتلكها الواحة سواء في السياحة العلاجية او لانه يقام عليه عيد التصالح او السياحة .



ويقع جبل الدكرور على بعد 3 كيلو متر جنوب شرق واحة سيوة، وله قمتان تسميان "نادرة وناصرة". في قمة ناصرة توجد مغارة منحوتة في الصخر تسمى "تناشور"، وأسفلها يوجد أثر يسمى "بيت السلطان" مصنوع من الحجر الجيري النظيف، ويشتهر الجبل برماله الساخنة ذات الخصائص العلاجية، واحتوائه على الصبغة الحمراء المستخدمة في تصنيع الأواني الفخارية السيوية.



كما يعرف هذا الجبل بخواصه المناخية العلاجية وخاصة لمرضى الروماتيزم، حيث يشتهر بالخصائص العلاجية لرماله الساخنة منذ قديم الزمان لذلك فهو يعد واحدة من ابرز اماكن السياحة العلاجية فى مصر .



ويتوافد الناس من مختلف أنحاء مصر والعالم كله خلال فصل الصيف على واحة سيوة للعلاج برمال جبل الدكرور بسيوة لما عرفت به من خواصها العلاجية والطبية .



وتعد أفضل فترات العلاج بالدفن في يوليو وأغسطس وسبتمبر نظرا لأنه يعتبر منتجع طبيعي للاستشفاء لما يتميز به من سخونة رماله واللى ليها خصائص تجعلها قادرة على علاج الكثير من الأمراض.



وتساهم رمال الدكرور في علاج آلام الركب والمفاصل علاج الرطوبة و الروماتيزم والانزلاق الغضروفى وعلاج الروماتويد وعلاج الخشونة وآلام العمود الفقرى وكذلك علاج السمنة الزائده و تأخير الإنجاب، كما أن رمال الدكرور مقوى عام للجسم وتنشيط الدورة الدموية.



و يستغرق حمام الرمال ما يناهز 20 دقيقة حيث يتم الدفن حتى الرقبة في رمال الصحراء الساخنة؛ ويتم تكرار هذه العملية لأي جزء يؤلمك في جسدك على فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 أيام مع وضع برنامج غذائي معين.