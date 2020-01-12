وثائق مسربة تكشف خطوة ترامب المتهورة بحق المهاجرين

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع قاعدة المنع والحظر بحق المهاجرين وذلك من خلال تحضيرها لإجراءات جديدة، لتشمل دول أخرى من العالم، بحسب الإعلام الأمريكي.





وتتخذ واشنطن إجراءات منع بحق القادمين من 7 دول أغلبها عربية، حيث تخضع إيران وسوريا وليبيا وفنزويلا وكوريا الشمالية واليمن والصومال بالفعل لحظر السفر ، المعروف أيضًا باسم الحظر على المسلمين من دخول الولايات المتحدة.





وتستعد إدارة ترامب لتوسيع حظر السفر لتقييد بعض المهاجرين من عدة دول أخرى في جميع أنحاء العالم، وفقًا لوثائق داخلية للحكومة، اطلع عليها موقع باز فييد نيوز الأمريكي.





وليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة ستصدر القيود أم لا. لكن مسودة القرارات تشير إلى أنها كانت تستعد بنشاط للقيام بذلك عن طريق إنشاء مواد للتواصل مع وسائل الإعلام، إلى جانب مشروع إعلان رئاسي.





ولا تحتوي مسودة المواد التي حصلت عليها باز فييد نيوز على أسماء البلدان التي يجري النظر فيها ولكن الإعلان يتضمن سبع فئات لكل بلد وقيود متنوعة.





وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الجهود غير المسبوقة التي بذلتها إدارة ترامب لتشديد الهجرة، وعلى الرغم من أن البلدان غير مدرجة في المسودة السرية ، فإن الأوصاف تدرج بعض المؤشرات حول العديد من البلدان على أنها لا تزود الولايات المتحدة "بمعلومات عن هوية المطلوبين".





وذكرت سي إن إن لأول مرة في أكتوبر أن الإدارة تدرس تقييد السفر من بعض البلدان. وذكرت وكالة أسوشيتيد برس الجمعة أن الإدارة تدرس أيضًا فرض حظر جديد على السفر.



