التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول بمباراة سموحة وحرس الحدود

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فريق سموحة أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى فريق سموحة بقيادة مدربه حسام حسن لتجاوز أحزانه بالدوري، بتحقيق الفوز في مباراة، بعد الهزيمة المفاجئة أمام وادي دجلة بنتيجة 3 -2، في الجولة الماضية.



على الجانب الآخر يطمح فريق حرس الحدود في مواصلة انتصاراته، في تعميق جراح سموحة بخطف الثلاث نقاط منه، بعد تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالمسابقة على حساب بيراميدز وطلائع الجيش.



وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن قررا رحيلهما عن سموحة، عقب رحيل خوض لقاء حرس الحدود.



ويحتل حرس الحدود المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز السابع.