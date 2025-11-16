قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
محافظ أسيوط: إزالة 21 تعديا واسترداد 26 فدانا من الأراضي الزراعية

إيهاب عمر

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة البناء العشوائي واسترداد حقوق الدولة.

إزالة 21 تعديا

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدي، شملت مباني على مساحة 759 متر مربع، واسترداد 26 فدان و2 قيراط و21 سهم من الأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار الجهود في مختلف المراكز والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم وردع المخالفين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات نفذت في نطاق 5 مراكز وحي هم: ساحل سليم، منفلوط، القوصية، الفتح، صدفا، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط.

وأضاف المحافظ أن الإزالات شملت 4 استرداد تقنين إصلاح زراعي بمركز ساحل سليم، إلى جانب إزالة 9 حالات تعدي على أراضي ملك حماية النيل وحالتين تعدي على أراضي زراعية بمركز الفتح وإزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز صدفا وحالة تعدي بكل من القوصية ومنفلوط وحي شرق وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها أولًا بأول.

