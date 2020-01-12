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فن

محمود عبد المغنى يخوض تجربة دراما الرعب فى فيلم يوم 13

الأحد 12/يناير/2020 - 04:36 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
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شيرى نبيل
انضم الفنان محمود عبد المغني لبطولة فيلم "يوم 13" للمخرج وائل عبدالله، حيث يجري تحضيرات مكثفة لدوره المقرر بدء تصويره داخل ديكور القصر بأستوديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر، وينتمي فيلم "يوم 13".

‏‎فيلم "يوم 13" من بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروى جودة ومحمد شاهين و جومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

من ناحية أخرى يواصل محمود عبد المغنى تصوير مشاهده فى مسلسل "رحيل زهرة"، العمل الصعيدي الذى ينتمى لنوعية 45 حلقة ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.
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