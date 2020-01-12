أحمد علي يقود هجوم إنبي أمام مصر المقاصة فى الدوري

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل مواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل فريق إنبي كالتالي:



حراسة المرمى: محمود جاد.



خط الدفاع: كريم فؤاد - إبراهيم يحيي - رامي صبري - على فوزي.



خط الوسط: محمد عرابي - محمد رزق - محمد بسيوني.



خط الهجوم: محمود قاعود - محمد شريف - أحمد علي.