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رياضة

أحمد علي يقود هجوم إنبي أمام مصر المقاصة فى الدوري

الأحد 12/يناير/2020 - 04:45 م
فريق إنبي
فريق إنبي
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محمد السعيد
أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل مواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد - إبراهيم يحيي - رامي صبري - على فوزي.

خط الوسط: محمد عرابي - محمد رزق - محمد بسيوني.

خط الهجوم: محمود قاعود - محمد شريف - أحمد علي.
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