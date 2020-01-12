الحرية المصري يفتتح المقر 486 بمحافظة قنا

افتتح حزب الحرية المصري، بقيادة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، مقره رقم ٤٨٦ فى مركز نقادة محافظة قنا.





جاء هذا بحضور الأمين العام النائب احمد مهني، ونواب رئيس الحزب النائب معتز محمود، والنائب حسن ناجى، و النائب طلعت القواس، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتورة أمينة رشاد رئيس لجنة البحث العلمي، وأحمد القططي رئيس لجنة المتابعة، وجمال الشريف أمين المحليات، وامير بشير، مشرف الحزب بمركز نقادة، ومحمد الريس، أمين الحزب بنقادة.





وأشاد النائب صلاح حسب الله، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري، على رموز قنا وسماتها الشخصية، ثم أوضح صورة للمشهد السياسي وما يدور حولنا وشدد على وحدتنا والالتفاف الوطني لنظل أقوياء أمام كل المخططات التي تحاك ضد مصر.



