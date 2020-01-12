زيدان VS أتليتكو مدريد.. ماذا قدم زيزو أمام الأتليتي في 9 مباريات

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، لمتابعة ديربي مدريد الذي سيجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.



وتمثل مباراة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الذي يسعى لتحقيق أول لقب له مع الميرنجي في ولايته الثانية، كما أنه لم يخسر أي نهائي طوال فترة تدريبه للملكي.



ويرصد "صدى البلد" أرقام زيدن الدين زيدان أمام أتليتكو مدريد:



واجه زيدان كمدرب لـ ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في 9 مبارايات فاز في إثنين وخسر في في إثنين وتعادل في 5 مباريات.



وسجل ريال مدريد 10 أهداف، واستقبل الملكي 6 أهداف، وخرج الفريق في 4 مبارايات بشباك نظيفة.



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الثامنة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي الرياضية السعودية 1، و3، بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.