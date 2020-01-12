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فن

بعد حصد جولدن جلوب.. اعتقال خواكين فينيكس بطل Joker يؤكد اقترابه من الأوسكار

الأحد 12/يناير/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بعد أيام من حصد النجم خواكين فينيكس جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل رئيسى عن دوره الرائع فى فيلم JOKER، اعتلقت الشرطة الأمريكية الممثل الأقرب لنيل جائزة الأوسكار، ضمن الاحتجاجات الأخيرة ضد التغيرات المناخية في العاصمة واشنطن.

وتحققت الشرطة الأمريكية من حوالى 147 شخصًا تم اعتقالهم في احتجاج يوم الجمعة الماضية، عقب خطاب ألقاه الممثل المتميز لزملائه المحتجين، داعيا مُصنعي اللحوم والألبان للقيام بدورهم في أزمة المناخ.

وتناولت عدد كبير من الصحف العالمية خبر القبض على خواكين فينيكس مرجحة أن هذا الموقف قد يؤيد حصوله على جائزة الأوسكار التى تشهد منافسة حادة هذا العام.

وتدور أحداث فيلم JOKER حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.

يأتي هذا الفيلم الفيلم بعد مرور 11 عامًا على عمل المخرج كريستوفر نولان The Dark Knight التي اشتهر من خلالها الراحل هيث ليدجر بشخصية "الجوكر" التي نال عنها جائزة الأوسكار بعد رحيله.

وتصدر فيلم Joker لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، ويعرض في أكثر من 4370 دار عرض.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على كثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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