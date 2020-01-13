AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية الجبلاو فى قنا يطالبون بإضاءة الشوارع ومطب صناعى وعلامات استرشادية

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:36 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمد حنفى محمد، المقيم فى قرية الجبلاو محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم عمل أعمدة الإنارة فى إحدى الطرق الرئيسية بالقرية مما يؤدى إلى حدوث الكثير من الحوادث، وأشار القارئ إلى أن القرية تحتاج ايضا إلى مطب صناعى وعلامات استرشادية لتقليل عدد الحوادث بالمنطقة فضلا عن شدة الاحتياج إلى أعمدة إنارة مضاءة والحفاظ على أرواح أهالى القرية

ويقول فى رسالته : يوجد بالقرية أعمدة إنارة ولكنها لا تعمل مما يعرض أهالى القرية لخطر الحوادث المختلفة، ونحتاج أيضا فى القرية إلى مطب صناعى يقلل من سرعة السيارات وعلامات استرشادية للمارة".

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لتوفير الإضاءة والمطب الصناعى والعلامات الاسترشادية لضمان سلامة وأمن أهالى القرية .
للتواصل مع الشاكى من خلال الرقم التالى 01009609100

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد .. فيديو نادر لـ لحظة خروج كسوة الكعبة المشرفة من مصر عام 1926

شاهد .. فيديو جديد في واقعة اقتحام فيلا ناسي عجرم قد يغير موازين القضية

تحذير من الأرصاد بخصوص طقس اليوم | اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة

حمادة صدقي يرد.. هل يتحمل سموحة الشرط الجزائي في عقده مع الهلال؟.. فيديو

هاني حتحوت يكشف موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي.. فيديو

دعاء الريح والعواصف من 12 كلمة.. ردده وأنت جالس على ركبتيك كما فعل النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد