أهالى قرية الجبلاو فى قنا يطالبون بإضاءة الشوارع ومطب صناعى وعلامات استرشادية

شكا المواطن محمد حنفى محمد، المقيم فى قرية الجبلاو محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم عمل أعمدة الإنارة فى إحدى الطرق الرئيسية بالقرية مما يؤدى إلى حدوث الكثير من الحوادث، وأشار القارئ إلى أن القرية تحتاج ايضا إلى مطب صناعى وعلامات استرشادية لتقليل عدد الحوادث بالمنطقة فضلا عن شدة الاحتياج إلى أعمدة إنارة مضاءة والحفاظ على أرواح أهالى القرية



ويقول فى رسالته : يوجد بالقرية أعمدة إنارة ولكنها لا تعمل مما يعرض أهالى القرية لخطر الحوادث المختلفة، ونحتاج أيضا فى القرية إلى مطب صناعى يقلل من سرعة السيارات وعلامات استرشادية للمارة".



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لتوفير الإضاءة والمطب الصناعى والعلامات الاسترشادية لضمان سلامة وأمن أهالى القرية .

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