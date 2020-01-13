سكان عمارة 9 فى شارع الفقى فى الهرم يناشدون سرعة توصيل الغاز

شكا المواطن أحمد على ، المقيم فى شارع مجدى الفقى امتداد عز الدين عمر المتفرع من شارع الهرم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التأخير فى توصيل الغاز الطبيعى لمنزله، حيث أنه بدأت أعمال التركيب فى العمارة التى يسكن فيها من شهر سبتمبر الماضى وإلى الآن لم يصل إلى المنازل، وأشار القارئ إلى أن جميع السكان اضطروا حذف سخان الكهرباء من المنزل وشراء غاز بدلا منه ليكون جاهز على توصيل الغاز ولا يوجد موعد للتوصيل ونستخدم حاليا المياه الباردة.



وقال فى رسالته : فى هذا الطقس البارد نضطر استخدام المياه الباردة نظرا لحذف توصيلة السخان الكهربائى لتوصيل الغاز بدلا منه، ولكن لم يصل الغاز إلى الآن، وهى مشكلة فى العمارة رقم 9 فى شارع مجدى الفقى امتداد عز الدين عمر المتفرع من شارع الهرم".



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لسرعة توصيل الغاز حتى تستقيم الحياة ونستطيع استخدامه فى حياتنا خاصة مع انخفاض درجة الحرارة التى نعيشها حاليا فى فصل الشتاء .



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