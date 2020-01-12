خالد المحجوب: المعركة في ليبيا لم تكن عسكرية فقط بل سياسية واقتصادية ..فيديو

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة الليبية ترصد اختراق الميليشيات لإطلاق النار التى من بينها تم التشويش على طائرة والسيطرة عليها.





وأضاف اللواء خالد المحجوب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة الفضائية، ان حكومة المعترف بها قبلت قرار وقف إطلاق النار.





وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن الميليشيات كانت تشعر بالفرح الشديد عقب إطلاق قرار وقف إطلاق النار.





وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية كانت على مقربة من إنهاء العملية العسكرية فى طرابلس.



