أحمد موسى: لا نحتفل في 25 يناير إلا بعيد الشرطة فقط ..شاهد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أهم ما يجب تقديمه من قبل المصريين هو دعم جيش مصر.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، "ابتداء من الغد سيتم الاحتفال بعيد الشرطة ومعندناش أعياد ثانية"، موضحا "لا نحتفل فى 25 يناير سوى بعيد الشرطة فقط وليس هناك مناسبات أخرى".
وأكد أحمد موسى، أن مصر لديها قدرة كبيرة، وبها قواعد عسكرية كثيرة، والقوات المسلحة بها أحدث تسليح.
وتشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020"، بمشاركة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.