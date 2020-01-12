أحمد موسى: لا نحتفل في 25 يناير إلا بعيد الشرطة فقط ..شاهد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أهم ما يجب تقديمه من قبل المصريين هو دعم جيش مصر.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، "ابتداء من الغد سيتم الاحتفال بعيد الشرطة ومعندناش أعياد ثانية" ، موضحا "لا نحتفل فى 25 يناير سوى بعيد الشرطة فقط وليس هناك مناسبات أخرى".





وأكد أحمد موسى، أن مصر لديها قدرة كبيرة، وبها قواعد عسكرية كثيرة، والقوات المسلحة بها أحدث تسليح.



