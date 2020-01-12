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رياضة

تعرف على تشكيل روما ويوفنتوس في قمة الجولة بـ الدوري الإيطالي

الأحد 12/يناير/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يستعد نادي يوفنتوس، لملاقاة منافسه روما، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وأعلن المدير الفني ماوريسيو ساري، رسميًا، تشكيل فريقه الذي يسعى إلى الانفراد بصدارة الكالتشيو، في حال تحقيقه الفوز.


حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كوادرادو، ديميرال، بونوتشي، ساندرو

الوسط: بيانيتش، ماتويدي، رابيو، رامزي

الهجوم: ديبالا، رونالدو

وكشف المدير الفني باولو فونسيكا، تشكيل ذئاب العاصمة الأساسي، والمكون من:

حراسة المرمى: لوبيز

الدفاع: فلورينزي، مانشيني، سمولينج، كولاروف

الوسط: دياوارا، وترود، زانيولو، بيليجريني، بيروتي

الهجوم: دجيكو

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 45 نقطة، بينما يمتلك روما 35 نقطة في المركز الثالث.
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