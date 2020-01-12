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رياضة

فرج عامر يوجه رسالة لـ حسام حسن وشقيقه بعد استقالتهما من تدريب سموحة

الأحد 12/يناير/2020 - 09:36 م
فرج عامر
فرج عامر
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مصطفى كرم
وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، الشكر للجهاز الفني السابق للفريق حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن لما قدموه مع نادي سموحة خلال الفترة الماضية.

وكتب فرج عامر عبر حسابة بموقع التواصل تويتر: "‏شكرا للعميد حسام حسن وشكرا للكابتن ابراهيم حسن وكل الجهاز الفني علي كل ما قدموه لسموحة من اخلاص وتفاني في العمل وانقاذ الفريق الموسم المنتهى".

وتابع: "كنا نتمي ان يستمروا معنا ولكن تبقي المحبة والصداقة والذكريات الطيبة ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في تجربتهم القادمة".

وسبق أن قرر التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بـ نادي سموحة، التقدم باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-3 في الدوري الممتاز.

وأبلغ التوأم "حسن" اعتذار الجهاز الفني للمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ووجهوا له الشكر على الفترة الماضية.
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