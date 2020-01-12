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فن

بعد التحقيق معها .. حقيقة استبدال نانسي عجرم بـ نسرين طافش في ذا فويس كيدز

الأحد 12/يناير/2020 - 09:26 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آيه عاطف
تداول رواد السوشيال ميديا أخبار تفيد إستبدال الفنانة نانسي عجرم بـ نسرين طافش في برنامج "ذا فويس كيدز" بسبب الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها نانسي.

كشفت نسرين طافش، حقيقة الأمر، حيث نفت كل ما تم تداوله من خلال حسابها الرسمي على "توتير"، وغردت قائلة :" لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس".

يذكر أن تعيش الفنانة نانسي عجرم، حالة من عدم الاستقرار بعد قيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل شاب سوري ملثم داخل منزلهما.

ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية القتيل، وسبب تواجدة في الفيلا، وهل هو سرق بالفعل كما قال فادي، أم إنه كان يعمل لدى نانسي عجرم كما قال البعض.
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