بتوجيه السفيرة ريما.. متابعة الطلبات العالقة في «سفير٢»

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتابع إنجاز كافة الطلبات العالقة في نظام سفير٢، وذلك بتوجيه من السفيرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدي واشنطن، وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن.





ولفتت السفارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم (الأحد)، إلى حرص كافة الجهات على سرعة خدمة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة، وما تبذله الملحقية الثقافية على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات.





كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وجه بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي؛ لإنجاز كافة الطلبات المرفوعة على نظام سفير2، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم.



