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أخبار العالم

بتوجيه السفيرة ريما.. متابعة الطلبات العالقة في «سفير٢»

الأحد 12/يناير/2020 - 10:42 م
السفيرة ريما بنت
السفيرة ريما بنت بندر
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محمود نوفل
أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتابع إنجاز كافة الطلبات العالقة في نظام سفير٢، وذلك بتوجيه من السفيرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدي واشنطن، وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن.

ولفتت السفارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم (الأحد)، إلى حرص كافة الجهات على سرعة خدمة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة، وما تبذله الملحقية الثقافية على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات.

كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وجه بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي؛ لإنجاز كافة الطلبات المرفوعة على نظام سفير2، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم. 

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي إن وزير التعليم وجه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في سفير٢؛ بما يعزز من كفاءته وتحقيق أهدافه، كما وجه بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها لتقييم كفاءة الخدمات تقنيًا وفنيًا في سفير2، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل.
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