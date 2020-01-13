الجيوب الأنفية مجنناك في الشتا .. اكتشف أهم أسباب انتشارها رغم برودة الطقس .. و 6 طرق فعالة لعلاج المرض سريعا





يعاني عدد من الأفراد من وجود آلام في الجيوب الأنفية خلال فصل الشتاء وقد تحتاج التهابات الجيوب الأنفية إلى طرق علاجية مختلفة بناءً على الشئ الذي يسبب العدوى ومدة استمرار الأعراض، وتعد الجيوب الأنفية من أصعب أنواع المشاكل الصحية التى يتعرض لها الإنسان حيث تسبب آلاما قوية فى منطقة الأنف وبين الحاجبين وقد يصاحبها صداع شديد.





ويتعجب البعض من ازدياد المعاناة من الجيوب الأنفية فى الأوقات شديدة البرودة خاصة أنها تنتشر في فصل الصيف أيضا لكن هناك عدة أسباب تجعل مشاكل الجيوب الأنفية المزعجة أكثر بروزًا في درجات الحرارة الباردة.





نعرض أهم أسباب مشاكل الجيوب الأنفية في الشتاء أبرز طرق علاج الجيوب الأنفية فى الشتاء وفقا لما ذكره موقع "soundhealthservices" .





- يشتهر فصل الشتاء بانتشار الكثير من الفيروسات مما يجعل أجزاء الجسم تعرض لها بصورة أكبر وعندما تستقر في الجيوب الأنفية فإنها غالبا ما تسبب العدوى والالتهاب.





- قضاء وقت أكبر مع الحيوانات داخل المنزل حيث أننا لا نحب الخروج فى أوقات البرودة الشديدة ونفس الأمر بالنسبة للحيوانات ما يجعلنا نقضي وقت أكبر معهم ونتعرض للمزيد من الوبر الذي يمكن أن يزعج الجيوب الأنفية.





- يحتوي الهواء الخارجي الذي تتنفسه في فصل الشتاء على جزء بسيط من الرطوبة التي تحدثها المواسم الأخرى ، في حين أن الهواء داخل منزل جاف جدًا من تسخينه بالمدفأة و كل هذا الهواء الجاف يمكن أن يحدث دمارًا في تجويف الأنف.





- نظرًا لأننا نسمح بدخول كمية أقل من الهواء الطبيعي يوميا يزداد استقرار الغبار في السجاد و الأثاث والفراش الذي يجذب عث الغبار"حشرات الفراش" مما يسبب الحساسية المزعجة ما يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية وحتى الربو.





6 طرق لعلاج الجيوب الأنفية في الشتاء

- إذا كان السبب التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي الحاد ويمكن علاجه باستخدام مسكنات الألم، بخاخات الأنف الستيرويدية، والماء المالح فى الأنف.

- التهاب الجيوب الأنفية البكتيري الحاد قد يتطلب مضادات حيوية لإيقاف العدوى.

- التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يستمر لعدة أشهر، وغالبًا ما يكون الالتهاب أو المشكلات الهيكلية في الجيوب الأنفية سببًا. لذلك ، يهدف العلاج إلى التعامل مع الأسباب وعلاجها بشكل جذري.

- الجراحة تكون ضرورية في بعض الحالات مثل مشاكل فى هيكل الأنف الداخلي.

- أضف الرطوبة إلى الهواء الداخلي للمنزل لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال الهواء الجاف بالخارج، ولكن يمكن استخدام جهاز ترطيب في منزلك وجعله أسهل على الجيوب الأنفية.