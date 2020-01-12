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فن

عاش التقارب بين الشعوب.. خالد الصاوي يتغزل في الراقصة جوهرة

الأحد 12/يناير/2020 - 10:51 م
خالد الصاوى والراقصة
خالد الصاوى والراقصة جوهرة
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محمد بدران
داعب الفنان خالد الصاوى، الراقصة جوهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر خالد الصاوى برفقة جوهرة خلال العرض الخاص لفيلم الفلوس، وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: "أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر".

ويعرض حاليا للفنان خالد الصاوى فيلم "الفلوس" والذى يشارك فى بطولته تامر حسنى وزينة واحمد السقا وتاليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

وينتظر الفنان خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "شريط 6" والذى قام بتصويره منذ فترة قصيرة.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، يقوم بمعالجتهم طبيب نفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
عاش التقارب بين الشعوب.. خالد الصاوي يتغزل في الراقصة جوهرة
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