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أخبار العالم

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو لمناقشة دعوة وقف إطلاق النار في بلاده

الأحد 12/يناير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أ ش أ

أعلن حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، سيتوجه اليوم الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال الصافي - في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك- إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيتوجه اليوم في زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو لمدة يومين، لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة، وأنه لا تفريط في دماء شهداء القوات المسلحة الليبية".

وأضاف الصافي أن "البرلمان العربي سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، بحضور المستشار عقيلة صالح والذي يلقي كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات في الشأن الليبي"، لافتًا إلى أن البرلمان العربي سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

كان الجيش الليبي أعلن وقت سابق، مساء أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.
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