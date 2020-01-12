شاهد .. ردة فعل طلاب يحتفلون بهزيمة زميلهم لمرض السرطان

تلقى صبي يبلغ من العمر ست سنوات كان يحارب سرطان الدم لمدة ثلاث سنوات استحسانًا شديدًا من زملائه في الصف بعد أن أنهى جولته الأخيرة من العلاج الكيميائي.



كان جون أوليفر زيبي من مدينة نيوبري ،بولاية أوهايو ، ذهب إلى المدرسة بشكل منتظم حتى بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم الليمفاوي الحاد في سن الثالثة عام 2016.



ولكن في 27 ديسمبر ، خرج جون أوليفر ، من مستشفى محلي بعد خضوعه للعلاج الكيميائي الأخير ليقدم زملائه على الاحتفال بإنجازه الكبير.



وتظهر اللقطات المؤثرة العديد من زملاء الطالب بالمدرسة وهم يصطفون بأروقة مدرسة سانت هيلين الكاثوليكية منتظرين أياه بفارغ الصبر وحين وصل الطالب صفق له زملائه احتفالًا بإنجازه في محاربة مرض السرطان.



