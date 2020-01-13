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اقتصاد

أدنوك الإماراتية توقع اتفاقيات في البتروكيماويات والغاز

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:06 ص
أدنوك الإماراتية
أدنوك الإماراتية
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وكالات
قالت وكالة أنباء الإمارات إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقعت اتفاقيات مع شركتي بيرتامينا وشاندرا آسري الإندونيسيتين في قطاعي البتروكيماويات والغاز، وأضافت أن الاتفاقيات تشمل توريد أدنوك 528 ألف طن متري من غاز البترول المسال لبيرتامينا بحلول نهاية 2020.

وكانت أدنوك وقعت مذكرة تفاهم مع "بيرتامينا" لاستكشاف فرص تشييد منشأة لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات في بالونغان الإندونيسية، إضافة إلى اتفاقية مبيعات تقوم "أدنوك" بموجبها بتوريد 528 ألف طن متري من غاز البترول المسال إلى شركة "بيرتامينا" بحلول نهاية العام 2020، في حين تهدف الاتفاقية التي وقعتها أدنوك مع "شاندرا آسري" لاستكشاف فرص توريد النافتا الخام إلى مجمع البتروكيماويات التابع لشركة "شاندرا آسري" بمدينة سيليغون الإندونيسية.

وقع الاتفاقيات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها"، ونيكي ويدياواتي، رئيس ومدير تنفيذي لشركة "بيرتامينا"، واروين سيبوترا، رئيس ومدير تنفيذي لشركة "شاندرا آسري" للبتروكيماويات.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، "تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة التي تحقق منافع متبادلة، يسرنا اليوم تبادل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليهما مع شركتي "بيرتامينا‘ و’شاندرا آسري‘ والتي تمتلك القدرة على تعزيز حضور أدنوك في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في جنوب شرق آسيا، وتوفير المزيد من فرص تعزيز القيمة المحلية من أعمالنا في مختلف مجالات ومراحل الوقود الهيدروكربوني".

وأضاف " تؤكد هذه الاتفاقيات الجديدة نجاح استراتيجية أدنوك لتوسعة شراكاتها الدولية وقدرتنا على مواصلة خلق فرص مبتكرة تحقق قيمة إضافية، كما تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا".
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