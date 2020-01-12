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رياضة

حمادة صدقي عن رحيله من الهلال بسبب الأهلي: شيء لا يصدقه عقل وأمر مثير للسخرية ..فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 11:45 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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عمرو أبوبكر
سخر حمادة صدقي، المدير الفني الجديد لنادي سموحة، من الأنباء التي ترددت عن أنه ترك تدريب الهلال السوداني؛ بسبب المواجهة التي ستجمعه مع الأهلي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "صدقي"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "إذا كان الأمر مرتبطا بالأهلي فكان الأجدر بي الاستمرار مع الهلال".

وتابع "هذا حديث مثير للسخرية، وإذا كان هذا هو تفكير من يردد ذلك فأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح".

ولمح مجلس إدارة نادي الهلال السعودي في بيان رسمي بأن رحيل صدقي جاء بسبب الأهلي.

وكتب "أكد مجلس ادارة نادي الهلال السعودي حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبًا بسبب وضع الاهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".

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