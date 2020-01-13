فرج عامر: سموحة «بريء» من رحيل حمادة صدقي عن الهلال السوداني.. فيديو



أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن رحيل حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق، عن تدريب الهلال السوداني ليس بسبب التعاقد مع النادي السكندري.



وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " صدقي وصل مصر اليوم وعلى الفور تم التعاقد معه"



واكد : كنت اعلم ان لديه ظروف معينة مع النادي السوداني تمنعه من الاستمرار، ولكن رحيله عن الفريق السوداني ليس بسبب الانضمام لسموحة.



واتم كلماته : صدقي تحدث مع رئيس نادي الهلال السوداني وابلغه بأنه لن يستمر، وبعد ذلك انضم لنا.

