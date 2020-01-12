حمادة صدقي يتنحى عن تدريب الهلال.. الأهلي فى دائرة الاتهام والجبلاية تترقب.. القصة كاملة

أثار حمادة صدقى المدير الفنى الحالى لفريق سموحة جدلا فى الأوساط الرياضية بالسودان بعد هروبه من تدريب فريق الهلال السوداني.





حمادة صدقى تلقى انتقادات واسعة من دائرة الشأن الرياضي بعد الهروب إلى القاهرة والتخلي عن منصبه رغم خوضه مباريات قليلة قاد خلالها الفريق السوداني رغم أن الأخير ينافس على التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.





صدى البلد يسلط الضوء على قصة هروب حمادة صدقى كاملة والأسباب التى دعته إلى ذلك.





صدقي يهاجم إدارة الهلال

هاجم حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال السوداني مجلس إدارة ناديه، بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وقال حمادة صدقي في تصريحات نقلتها صحيفة " كفرووتر" السودانية: "مجلس إدارة الهلال السبب في الهزيمة أمام النجم الساحلي بسبب ممطالته في تجديد عقود اللاعبين".





وأضاف حمادة صدقي: "حكم المباراة تغاضى أيضا عن ركلتي جزاء لصالحنا، لكننا ما زالنا في المنافسة ولدينا مباراتين مهمتين للتأهل إلى الدور المقبل".





بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة الهلال السوداني بيانا رسميا بخصوص المدرب المصري حمادة صدقي ورحيله عن الفريق لتدريب فريق سموحة بعد الخسارة أمام النجم الساحلي.





ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر موقع فيس بوك: "تلقى أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال، اتصالًا هاتفيًا من حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال".





وأضاف: "جاء قرار صدقي عقب هروبه ليلًا بعد مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى مصر دون علم مجلس الهلال الذي استفسر من العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب، حيث أوضحت أن المدرب استلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناء على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة".





وتابع: "بناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء حمادة صدقي من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال مختتما حديثه قائلا : "كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبًا بسبب وضع الاهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".





تدريب سموحة

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة بشكل رسمي عن تعيين حمادة صدقي، مديرا فنيا لفريق سموحة خلفا لحسام حسن.





رحبت الصفحة الرسمية لنادي سموحة بعودة حمادة صدقي المدير الفني الجديد لـ اـلفريق عقب توليه قيادة الفريق، خلفا لـ حسام حسن وقالت الصفحة الرسمية لنادي سموحة "مرحبا بك من جديد يا جنرال".





الفاتح خلفا لـ صدقى

أعلن نادي الهلال السوداني عن تعيين الفاتح النقر مديرا فنيا للفريق، وذلك خلفًا للمصري حمادة صدقي، المدير الفني الأسبق للفريق السوداني.





تفاصيل جديدة

كشف عبد المنعم حسين الشهير بـ "شطة" عن تفاصيل جديدة فى أزمة هروب حمادة صدقى من تدريب فريق الهلال السوداني وقال : تواصلت مع حمادة صدقى وأوضح لى أن الأزمة كانت فى بنود العقد المبرم مع إدارة نادى الهلال السوداني وأنه طلب بنودا معينة من رئيس نادي الهلال السوداني وبدوره الأخير وعده بتنفيذها مثل توفير سيارة وتوفير سكن خاص به وتجديد بعض عقود اللاعبين الذين انتهت تعاقداتهم وقال أن 7 لاعبين كانوا قد امتنعوا عن التدريب من الكبار قبل مباراة النجم الساحلي التونسي والتى خسر خلالها الفريق السودانى بنتيجة 2-1 لافتا إلى أنه أكد على عدم وجود جدية من رئيس النادى السوداني وعدم تلبيته الطلبات سالفة الذكر مشددا على أنه يرى أن الجو العام ليس مريحا.





واستطرد قائلا: قمت بالتواصل مع مسئولى نادى الهلال السوداني للاستماع إلى وجهة النظر الخاصة بهم وأكدوا لى على أن حمادة صدقى كان يتعين عليه الصبر فى تلبية الطلبات لأنها لن تتم بين يوم وليلة لاسيما وأن تعيينه كان فى وقت قريب ولم يخوض الفريق تحت قيادته سوى مباريات قليلة.





أزمة الشرط الجزائي

قال شطة أن حمادة صدقي يطالب إدارة نادى الهلال السوداني بسداد الشرط الجزائي وقيمته 30 ألف دولار وفقا لبنود العقد المبرم مع مسئولي النادي السوداني.





وأضاف: حمادة صدقى يستند فى مطالبته مسئولى نادى الهلال السوداني دفع الشرط الجزائى إلى أن مسئولى النادي لم يلتزموا بما جاء فى بنود العقد بينهما وتلبية طلباته التى طرحها عليهم. 30 ألف دولار.





تعليق اتحاد الكرة

علق عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة على الأزمة التي تفجرت مؤخرا بعد هروب حمادة صدقى من تدريب فريق الهلال السوداني.





قال عزمى مجاهد : العقد شريعة المتعاقدين ولابد من احترام العقود وما حدث من جانب حمادة صدقى له تأثير سلبي على سمعة المدربين المصريين في الدول العربية ولذا الإقبال على التعاقد مع المدربين المصريين انخفض جدا.





أضاف: يجب سؤال حمادة صدقى أولا عن أسباب تخلية عن الاستمرار في الهلال السوداني وهل كان هناك مشاكل مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لن يتدخل إلا إذا قام الهلال السوداني بتقديم شكوى إلى الاتحاد المصرى أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".