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سيارات

الهواء أم النيتروجين أيهما أفضل لإطارات السيارة

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
تعد الإطارات من الأجزاء الهامة للسيارة، وذلك لأنها أحد أبرز وسائل الأمان والسلامة في السيارات، ومع انتشار استخدام النيتروجين في تعبئة الإطارات، فإن كثير من السائقين يتساءلون حول مدى أهمية استبدال هواء الإطارات بالنيتروجين، لذا نستعرض لكم الفرق بين التزود بالهواء أو النيتروجين.

عمر الإطارات:
يحافظ النيتروجين على عمر الإطارات لفترة أطول من الهواء، وذلك لأن الأكسجين المكون الأساسي للهواء يتفاعل مع مادة المطاط المكونة للإطار ويسبب عملية الأكسدة التي تضعف جدار الإطار وتفقده قوته، أما النيتروجين فإنه لا يتفاعل مع مكونات الإطارات.

الاحتفاظ بضغط الإطار:
يتميز النيتروجين بكونه أكثر كثافة من الأكسجين الموجود في الهواء، وهو ما يجعل احتمال تسرب الهواء من الإطارات عند تعبئته بالنيتروجين أقل من تعبئة الإطار بالهواء.

توفر أماكن التعبئة:
تنتشر محطات الوقود والورش التي تقوم بتزويد الإطارات بالهواء في كل مكان، بعكس النيتروجين تقل جدًا الأماكن الخاصة بتعبئته.

ثبات السيارة:
يحافظ النيتروجين على توجيه وثبات السيارة بصورة أكبر من الهواء، لدرجة أن سيارات السباقات لا تستخدم سواه.

انخفاض السعر:
على الرغم من انخفاض أسعار تزويد الإطارات بالنيتروجين في الفترة الأخيرة، إلى أنه يظل سعره أكبر من الهواء، بل أنه في حال امتلاك السائق لجهاز نفخ الإطارات، فإن سعر الهواء يعد مجاني حينها.

استخدام الوقود:
يساعد تعبئة الإطارات بالنيتروجين في تحسين كفاءة استهلاك الوقود نظرًا لتقليل مقاومة الإطارات للهواء والاحتكاك مع الطريق، وذلك لمحافظته على ضغط الإطارات لفترة أطول.
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