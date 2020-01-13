وفد كنسي فرنسي يصل القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الأحد، وفد كنسي فرنسي رفيع المستوى في زيارة لمصر، يزور خلالها المعالم الأثرية والمدن السياحية.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه كان في استقبال الوفد الفرنسي أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، ونسرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.



وحرصت مسؤولي تنشيط السياحة على استقبال الوفد، والترحيب به داخل صالات المطار، وتوزيع هدايا رمزية والتقاط صورا تذكارية داخل المطار.



وكان البابا تواضروس، في نهاية العام المنقضي، قام بزيارة رعوية للمرة الأولى، للالتقاء بشعب الإيبارشية، وخلال الزيارة أيضا دشن العديد من الكنائس، والتقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والبعثات الدبلوماسية بفرنسا



وشهد العام الماضي، زيادة في أعداد السياح الفرنسيين إلى مصر، لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة، فضلا عن زيارة المدن السياحية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة عن الأعوام السابقة في أعداد السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر.