العرض الأول لـ حملة فريزر على روتانا سينما في هذا التوقيت

تقدم قناة "روتانا سينما" في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، العرض الاول فضائيا لفيلم "حملة فريزر" أحد أجمل الأفلام الكوميدية الحديثة التي قدمها الثنائي شيكو وهشام ماجد.





الفيلم من تأليف ماجد وشيكو وسيناريو وحوار ولاء شريف وإخراج سامح عبد العزيز، ويشاركهم البطولة كل من "بيومي فؤاد، وأحمد فهمي ونسرين أمين ودارين حداد وآخرين".





تدور أحداث الفيلم حول تبدل الحالة المناخية لمصر لتتحول إلى صقيع تام.





ويقرر مجموعة من ضباط المخابرات السفر إلى إيطاليا في مهمة للحصول على جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع، وينتحلوا شخصيات فريق عمل سينمائي لكي يتظاهروا بتصوير فيلم، ويتعاملوا مع ممثل فاشل يدعى مديح البلبوصي يجسد شخصيته شيكو، كما يتعاونوا مع فتاة لديها سوابق في الآداب تدعى تباهي وتشارك البلبوصى التمثيل فى الفيلم المزعوم ، وهناك فى ايطاليا يكون فى انتظارهم زعيم الماڤيا وتحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا على عقب.





وفى تصريحات صحفية قال الفنان شيكو سعيد جدآ بعرض فيلم "حملة فريزر" على شبكة قنوات روتانا وشخصيتىً التي قدمتها في الفيلم مديح البلبوصى من أصعب وأحب الشخصيات إلى قلبي فهناك صعوبة تواجه أى ممثل عندما يجسد شخصية ممثل.



