أحمد العش: تجربة بن قردان من الأفضل في مسيرتي.. فيديو

أكد أحمد العش لاعب اتحاد بن قردان السابق أن انضمامه للفريق التونسي كان أفضل تجاربه التي خاضها في مسيرته.



وقال العش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك أزمات مادية كبيرة في أندية تونس، ولكن يوجد مفاوضات مع أحد أندية الدوري في مصر للتعاقد معي في يناير".



وأضاف تعرضت للظلم في بعض الأوقات خلال وجودي داخل مصر، ووكيل لاعبين أفسد انتقالي لأحد الأندية في مصر خلال الموسم الحالي.



وتابع كنت على أعتاب الانضمام إلى طنطا مطلع الموسم الحالي.



وأتم أنه لديه عرض تونسي للتعاقد معي خلال يناير الجاري و سأدرس العروض التي تلقيتها وأحسم موقفي خلال 48 ساعة.

