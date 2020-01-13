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بعد إطلاق سراح فادى الهاشم.. تفاصيل جديدة فى قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:18 ص
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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حمزة شعيب
كشف الكاتب الصحفى اللبنانى سعيد حريرى، عن تفاصيل جديدة بشأن تقرير الطب الشرعى لـ مقتحم فيلا المطربة نانسى عجرم.

وأضاف حريرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "القاهرة" والمذاع عبر قناة "الحدث": "الطبيب الشرعي أكد أن الطلقات التى أصابت اللص كانت خارجة من مسدس واحد وليس كما تردد عبر مواقع السوشيال ميديا عن تورط شخص آخر فى القضية".

ونفى الصحفى اللبنانى، صحة ما تردد عن توقيف فادى الهاشم زوج نانسى عجرم، موضحا:"تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت".

يذكر أن تعيش الفنانة نانسي عجرم، حالة من عدم الاستقرار بعد قيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل شاب سوري ملثم داخل منزلهما.

ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية القتيل، وسبب تواجدة في الفيلا، وهل هو سرق بالفعل كما قال فادي، أم إنه كان يعمل لدى نانسي عجرم كما قال البعض.
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